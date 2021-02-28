Şans Topu çekilişi 28 Şubat 2021 Pazar sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce kişinin merak ettiği 28 Şubat Pazar günü Sans Topu çekilişi sonuçlarına çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango TV Youtube üzerinden çekiliş canlı olarak izlenebilecek. 4 Milyon Lira civarında büyük ikramiyeyi dağıtacak olan Şans Topu, talihlilerini bekliyor.

Şans Topu sonuçları

Çekilişin sonuçları Millipiyangoonline üzerinden açıklanacak. Milli Piyango TV Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek olan çekiliş, saat 20.00’da ekranlarda talihlilerini belirleyecek.

Şans Topu kuralları

Çekilişler her hafta çarşamba ve pazar günleri olmak üzere 2 gün olarak düzenleniyor.

Bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara bulunmaktadır. 34 numaradan 5, 14 numaradan ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Birden fazla kolon oynanabilmektedir. Tek kolon fiyatı ise 2 TL’dir. Kolonlardaki sayıları kişi kendi istediği şekilde seçebilmektedir. Kendisi seçmek istemeyen kişiler rastgele tuşundan sistem tarafından da sayıların seçilmesini sağlayabilir.Satış noktalarında satılan Şans Topu ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyen kişiler için,kolon altında bulunan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile kupon oluşturulur.

Sistem oyunu

Çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst kısımdan 5 numaradan fazla ya da alt kısımdan 1 numaradan fazla işaretlenme yapılarak sistem oyunu oynanmaktadır. Birden fazla kolon oluşmaktadır. Üst kısımda maksimum 10, alt kısımda ise 14 numara işaretlenebilmektedir.

Çoklu çekiliş

Bu seçenek seçilerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilmektedir.

İptal işlemi

Doldurulan kolon oynanmak istenmezse ilgili kolonun altında bulunan iptal kutusu işaretlenir ve kolon iptal edilir.