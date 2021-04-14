Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları

Milli Piyango Online 14 Nisan tarihi Şans Topu sonuçları açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 14 Nisan tarihli Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20.00’da açıklanacak.

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlandı. Şans Topu 5+1 oyunu olarak bilinirken iki farklı sayı kümesi bulunur ve numara seçilir.

İlk sayı kümesi 1+34 numara aralığında olurken ikinci sayı kümesi 1+14 numarası aralığında oluşmaktadır.

İlk sayı kümesi 5 adet seçilirken ikinci sayı kümesinden 1 adet numara seçilir. Şans Topu çekiliş günleri ise genellikle Çarşamba akşamları 21,5-21,20 aralığında gerçekleşir.

Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler Milli Piyango resmi intenet sayfasında gerçekleşir. Çekiliş süresi tamamlandıktan sonra belirlenen haftadan sonra sonuçlar açıklanır.

5+1 ‘i li numarayı tutturan şanslılar büyük ikramiyeyi almaya hak kazanırken 5, bilenler veya 4+1 3+1 2+1 1+1 gibi numaraları bilenlerde küçük ikramiyeleri kazanıyorlar.

Numaraları bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabilirler. 4+1 veya 5 bilenler ise yine loto bayileri veya Mili Piyango şubelerinden alabilirler.

Fakat 5+1 bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alırken bu süre 1 yıl olabiliyor.