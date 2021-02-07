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Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 7 Şubat 2021 Pazar

7 Şubat 2021 Pazar günü Şans Topu çekiliş sonuçları ne? 7 Şubat 2021 Şans Topu kazandıran numalar neler? Herkes Şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nun 7 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin kazandıran numalarının hangileri olduğunu merakla araştırıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 20:10
Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 7 Şubat 2021 Pazar
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7 Şubat 2021 Pazar Şans Topu Çekiliş Sonuçları

Şans Topu çekilişi haftanın Çarşamba ve Pazar günlerinde herkesin heyecanla beklediği şans oyunları arasında yer alıyor. Herkes 7 Şubat 2021 Pazar günü çekilecek olan Şans Topu çekilişinin sonuçlarının ne olduğunu merakla araştırıyor.

Şans Topu’nun 7 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan kazandıran numaraların hangileri olduğu herkesin merakla araştırmasına neden oldu.

Şans Topu Sonuçları- 7 Şubat 2021

7 Şubat 2021 Pazar günü çekilecek olan Şans Topu çekilişinin kazandıran numaraları belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Merak eden okuyucularımız için 3 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 02 03 07 11 15 4 (Joker)

Şans Topu Çekilişi Hangi Günler Çekiliyor?

Yenilenen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00’de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanıyor.

Şans Topu Nedir?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında  merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekiliş yapılır.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu oyununda 1 ile 34 sayıları arasında 5 rakamın ve 1 ile 14 sayıları arasındaki sıra gözetilmeksizin doğru bilinmesi gereklidir.

Şans Topunda tek bir kolonun ücreti 2 TL’dir ve en az tek bir kolon oynanması gereklidir.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşmaktadır.

Bu rakamlar 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14(dahil) arasında bir rakam olmalıdır.

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve  her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu Çekilişinin Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Şans Topu çekilişi sonuçlarını, şans topu oynatan bayilerden ve Milli Piyango İdaresinin intenet sitesi olan  https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden öğrenmek mümkündür. Bu sayfadan alt kısımda bulunan Kazancını Öğren kısmına tıklayarak oynanan numaraları doğru bir şekilde girerek sorgula seçeneğine basarak sonuç öğrenilebilir.

2020 Yılında Şans Topu’nda En Çok Çıkmış Olan Sayılar!

İstatistiklere göre 2020 yılının en çok çıkan sayıları

4, 22

ve

29

. Bu sayılar yılın başından beri tam 4 kez çekilerek şanslı kategoride yer almaya hak kazandı.

4 KERE ÇIKAN SAYILAR

4 - 22 - 29

3 KERE ÇIKAN SAYILAR

1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33 

2 KERE ÇIKAN SAYILAR

3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32 

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Sayılar!

2020 yılının en şansız sayıları ise;

1 KERE ÇIKAN SAYILAR

2 - 10 - 12 - 17 - 20 - 19 - 34

HİÇ ÇIKMAYAN SAYILAR

8 - 9 - 26 - 27 - 28 - 16 - 30 - 31 

2020 Yılında En Çok Çıkan Artı Sayılar!

4 KERE ÇIKAN SAYILAR

6

3 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

1

2 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

5

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Artı Sayılar!

1 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

2 - 11 - 13

HİÇ ÇIKMAYAN ARTI SAYILAR

3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:10
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7 Şubat 2021 Şans Topu ÇekilişiŞans Topu Çekilişi
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