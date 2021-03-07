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Şans Topu çekiliş sonuçları merakla bekleniyor! Sonuçlar nerde yayınlanacak?

Şans oyunu sevenlerin dikkatine! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nasıl ulaşılır? İşte çekiliş hakkında merak edilenler...

07 Mart 2021 Pazar 20:51
Şans Topu çekiliş sonuçları merakla bekleniyor! Sonuçlar nerde yayınlanacak?
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Şans topu çekilişi 20.00’ da gerçekleştirildi. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanmıştır.

Çekiliş bitince Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinde yayınlanacaktır.

Şans topu oyununun kuralları

Kolonun üst kısmında 34, altında 14 adet numara bulunur. 34 numaradan 5, 14 numaradan 1 tane seçilir.

Bir ya da daha fazla kolon oynamak mümkündür.

Tek kolon ücreti 2 TL olur.

Seçim yapmak

Kolonu istenilen sayılardan oluşturmak mümkündür. Tercih edilirse Rastgele seçeneği de mevcuttur. Bu seçenekle rastgele 5+1 numara seçilir.

Sistem oyunu

Çoklu kombinasyonlara fayda sağlar. Bir kolonda üst kısımda 5 numaradan fazla ya da alt kısımda 1 numaradan fazla numara işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden fazla kolon oluşturulmuştur. Üstte maksimum 10, altta ise 14 numara işaretlemek mümkündür.

Çoklu çekiliş

Bu seçeneği seçerek birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

İptal işlemi

Doldurulan kolondan vazgeçildiği durumlarda kolonun alt kısmında iptal seçeneği mevcuttur.

Kazanılan miktar

Şans topu yalnızca Çarşamba günleri çekilmektedir.

Oynanılan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 numara doğru tahmin edildiği durumlarda ikramiye kazanılır. 5+1 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Aynı kategoride birden fazla kişi kazanırsa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit paylaşılır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
Şans TopuMilli PiyangoSonuçlar
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