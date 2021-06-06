Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Haziran 2021 Pazar MPİ sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi merakla bekleniyor. Şans Topu çekilişinde bu haftaki ödül 227.232 TL olarak açıklandı. Şans oyunu tutkunları Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor.

Şans Topu çekilişi hangi günler?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişleri haftanın iki gününde gerçekleştirilmektedir. Hafta ortası Çarşamba ve haftanın sonu Pazar gününde iki kez çekiliş yapılmaktadır.

Her hafta iki gün olarak düzenlenen Şans Topu, bu Pazar günü de talihlilerini arıyor. Çekilişte belirlenecek olan rakamlar ile ikramiyeler talihlilerine verilecek.

6 Haziran Şans Topu büyük ödül ne kadar?

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde büyük ödül 227,232 TL’dir.

6 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak. 6 Haziran Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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Şans Topu nasıl oynanıyor?

Bir kolonun en üst bölümünde 34, en alt bölümde 14 numara bulunur. 34 numara içinden 5, 14 numara içinde 1 tanesi oyuncu tarafından seçilir. Bir veya daha fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.

Şans Topu ikramiye kategorileri

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.