Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Mayıs 2021 Çarşamba MPİ sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi merakla bekleniyor. Şans Topu çekilişinde bu haftaki ödül 227.232 TL olarak açıklandı. Şans oyunu tutkunları Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor.

Şans Topu çekilişi hangi günler?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişleri haftanın iki gününde gerçekleştirilmektedir. Hafta ortası Çarşamba ve haftanın sonu Pazar gününde iki kez çekiliş yapılmaktadır.

Her hafta iki gün olarak düzenlenen Şans Topu, bu Pazar günü de talihlilerini arıyor. Çekilişte belirlenecek olan rakamlar ile ikramiyeler talihlilerine verilecek.

26 Mayıs Şans Topu büyük ödül ne kadar?

26 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta?

26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde büyük ödül 227,232 TL’dir.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. 26 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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Şans Topu nasıl oynanıyor?

Bir kolonun en üst bölümünde 34, en alt bölümde 14 numara bulunur. 34 numara içinden 5, 14 numara içinde 1 tanesi oyuncu tarafından seçilir. Bir veya daha fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.