İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu nasıl oynanır? 27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları ne? 27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu çekilişinde hangi sayılar kazandırıyor? 27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları nereden öğrenilir? Vatandaşlar 27 Aralık 2020 günü çekilecek olan Şans Topu çekilişinin sonuçlarını ve kazandıran sayıları araştırıyorlar.

27 Aralık 2020 Pazar 19:32
Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama
Takip Et:

27 Aralık 2020 Şans Topu Çekiliş Sonuçları!

27 Aralık 2020 Pazar günü çekilen Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tam 619.842 TL oldu. Herkes 27 Aralık 2020 Şans Topu çekilişinin sonuçlarının belli olup olmadığını araştırıyor.

Haftanın Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere sadece 2 gün düzenlenen Şans Topu çekilişi için herkes heyecanla sonuçları bekliyor.  27 Aralık Pazar günkü Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye 619.842 TL oldu. 27 Aralık Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar merakla araştırılıyor.

Şans Topu Çekilişi Hangi Günlerde Çekiliyor?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00’de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanmaktadır.

Şans Topu Nedir? 

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında  merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilerek, kaydı yapılan kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekiliş yapılmaktadır.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu oyununda 1 ile 34 sayıları arasında 5 rakamın ve 1 ile 14 sayıları arasındaki sıranın doğru bilinmesi gereklidir. Bu sayıları doğru bilen kişiler bu çekilişi kazanır.

  • Şans Topunda tek bir kolonun ücreti 2 TL’dir ve en az tek bir kolon oynanması gereklidir.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşmaktadır.
  • Bu rakamlar 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14(dahil) arasında bir rakam olmalıdır.
  • Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.
  • Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve  her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu Çekilişinin Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Şans Topu çekilişi sonuçlarını, şans topu oynatan bayilerden ve Milli Piyango İdaresinin intenet sitesi olan  https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden öğrenmek mümkündür. Bu sayfadan alt kısımda bulunan Kazancını Öğren kısmına tıklayarak oynanan numaraları doğru bir şekilde girerek sorgula seçeneğine basarak sonuç öğrenilebilir.

2020 Yılında Şans Topu’nda En Çok Çıkmış Olan Sayılar!

İstatistiklere göre 2020 yılının en çok çıkan sayıları

4,22 ve 29 sayıları en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar 2020 yılında tam 4 kez çıkmıştır. 
  • 4 defa çıkan sayılar; 4 - 22 - 29
  • 3 defa çıkan sayılar; 1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33 
  • 2 defa çıkan sayılar; 3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32 

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Sayılar!

2020 yılında en az çıkan sayıları ise;

  • 1 defa çıkan sayılar; 2 - 10 - 12 - 17 - 20 - 19 - 34
  • Çekilişte hiç çıkmayan sayılar; 8 - 9 - 26 - 27 - 28 - 16 - 30 - 31 

2020 Yılında En Çok Çıkan Kazandıran Sayılar Hangileri?

  • 4 defa çıkan sayılar; 6
  • 3 defa çıkan sayılar; 1
  • 2 defa çıkan sayılar;  5

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Artı Sayılar Hangileri?

1 defa çıkan sayılar; 2 - 11 - 13

Hiç çıkmayan sayılar ise; 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
27 Aralık 2020 Şans Topu27 Aralık Şans Topu SonuçlarıMilli Piyango İdaresiŞans Topu2020Şans Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak
İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak
Altın tartışması kanlı bitti! Damadın babası karşı tarafa kurşun yağdırdı
Altın tartışması kanlı bitti! Damadın babası karşı tarafa kurşun yağdırdı
Taksim'de kadın turist gazeteciye saldırdı
Taksim'de kadın turist gazeteciye saldırdı
İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre yeni yasaklar
İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre yeni yasaklar
Yasağa rağmen internet kafeyi açan işyeri sahibi ve müşteriler polisi görünce arka kapıdan kaçtılar
Yasağa rağmen internet kafeyi açan işyeri sahibi ve müşteriler polisi görünce arka kapıdan kaçtılar
26 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan rakamlar belli oldu!
26 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan rakamlar belli oldu!

Popüler Haberler

Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?
Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Yaban Mersininin vücuda ve sağlığa faydaları nelerdir? Yaban Mersini nasıl tüketilir?
Ayasofya'da çıplak poz veren manken Marisa Papen kimdir?
Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi neden yayınlanmıyor?
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Exxen Enis Arıkan Talk Show ilk konuğu kim olacak?
Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
Süper Loto 27 Aralık 2020 Pazar çekiliş sonucu sorgulama
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.