Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama

27 Aralık 2020 Şans Topu Çekiliş Sonuçları!

27 Aralık 2020 Pazar günü çekilen Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tam 619.842 TL oldu. Herkes 27 Aralık 2020 Şans Topu çekilişinin sonuçlarının belli olup olmadığını araştırıyor.

Haftanın Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere sadece 2 gün düzenlenen Şans Topu çekilişi için herkes heyecanla sonuçları bekliyor. 27 Aralık Pazar günkü Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye 619.842 TL oldu. 27 Aralık Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar merakla araştırılıyor.

Şans Topu Çekilişi Hangi Günlerde Çekiliyor?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00’de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanmaktadır.

Şans Topu Nedir?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilerek, kaydı yapılan kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekiliş yapılmaktadır.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topunda tek bir kolonun ücreti 2 TL’dir ve en az tek bir kolon oynanması gereklidir.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşmaktadır.

Bu rakamlar 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14(dahil) arasında bir rakam olmalıdır.

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu oyununda 1 ile 34 sayıları arasında 5 rakamın ve 1 ile 14 sayıları arasındaki sıranın doğru bilinmesi gereklidir. Bu sayıları doğru bilen kişiler bu çekilişi kazanır.

Şans Topu Çekilişinin Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Şans Topu çekilişi sonuçlarını, şans topu oynatan bayilerden ve Milli Piyango İdaresinin intenet sitesi olan https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden öğrenmek mümkündür. Bu sayfadan alt kısımda bulunan Kazancını Öğren kısmına tıklayarak oynanan numaraları doğru bir şekilde girerek sorgula seçeneğine basarak sonuç öğrenilebilir.

2020 Yılında Şans Topu’nda En Çok Çıkmış Olan Sayılar!

İstatistiklere göre 2020 yılının en çok çıkan sayıları

4 defa çıkan sayılar; 4 - 22 - 29

3 defa çıkan sayılar; 1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33

2 defa çıkan sayılar; 3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Sayılar!

4,22 ve 29 sayıları en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar 2020 yılında tam 4 kez çıkmıştır.

2020 yılında en az çıkan sayıları ise;

1 defa çıkan sayılar; 2 - 10 - 12 - 17 - 20 - 19 - 34

Çekilişte hiç çıkmayan sayılar; 8 - 9 - 26 - 27 - 28 - 16 - 30 - 31

2020 Yılında En Çok Çıkan Kazandıran Sayılar Hangileri?

4 defa çıkan sayılar; 6

3 defa çıkan sayılar; 1

2 defa çıkan sayılar; 5

2020 Yılında Şans Topu’nda En Az Çıkan Artı Sayılar Hangileri?

1 defa çıkan sayılar; 2 - 11 - 13

Hiç çıkmayan sayılar ise; 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14