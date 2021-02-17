Şans Topu 17 Şubat 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online 17 Şubat Çarşamba tarihli Şans Topu sonuçları açıklanması beklenmektedir. Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama ekranı merak edilirken, düzenlenen çekilişte şanslı numarala araştırılmaya başlandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı ne kadar? 17 Şubat 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları canlı takip adresi en çok araştırılan konular arasında.

17 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

17 Şubat Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları daha düzenlenmedi. 17 Şubat Çarşamba Şans Topu sonuçları saat 20:00’de belli olacak.

Şans Topu Çekiliş sonuçlarını takip etmek için tıklayınız...

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi'nin 14 Haziran 2001 tarihinden beri düzenlemiş olduğu bir oyundur.

Şans Topu (5 + 1) oyunu, iki farklı sayı kümesinden belirli sayıda sayı seçtiğiniz bir sayı oyunudur.

İlk sayı kümeleri 1-34 sayılarından oluşur ve ikinci sayı kümeleri 1-14 sayılarından oluşur.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) sayı ve ikinci sayı kümesinden 1 (bir) sayı seçilerek oynanan oyundur. Şans Topu çekiliş günü 21.15-21.20 Çarşamba akşamları yapılmaktadır.

Noter huzurunda çekilişler mpi.gov.tr ​​adresinden canlı olarak yapılmaktadır.

Çekiliş tamamlandıktan sonra, ilgili Şans Topu Çekiliş haftasının sonuçları Milli Piyango resmi web sitesinde yayınlanır.

5 + 1 alan şanslı ya da şanslı olanlar büyük bir ikramiye almaya hak kazanır.

Daha sonra 5 bilenler, 4 + 1 bilenler, 4, 3 + 1, 3, 2 + 1 ve 1 + 1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiyeye hak kazanır.

Şans Topu oyununda 1 + 1, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 4 + 1 ve 5 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden ve Milli Piyango Şube bayilerinden alabilirler.

Ancak 5 + 1 bilenler Milli Piyango'dan alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıllık bir süre için ödenir.