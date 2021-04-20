Şanlıurfa'da yol verme sebebiyle çıkan kavga kanlı bitti

Şanlıurfa'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde iddialara göre Sinan B. ile isimleri bilinmeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme sebebiyle bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma ile çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

İftar saatine çok az bir süre kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı. Pompalı silah ile ateş açanlara evdekiler de silah ile karşılık verince çatışma yaşandı. Silahların karıştığı tartışmada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal ederken olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavgada çocukların da aralarında olduğu yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 22 yaşındaki İbrahim Halil Çetin ile50 yaşındaki Lami Çetin kaybederken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tüm yaralıların tedavileri devam ederken yaşanılan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

