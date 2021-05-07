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Şanlıurfa’da yaşayan iki çocuk babası gençten 8 gündür kayıp

Şanlıurfa’da 2 çocuk babası 26 yaşındaki genç 8 gündür kayıp. Kendisinden haber alınamıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:23
Şanlıurfa’da yaşayan iki çocuk babası gençten 8 gündür kayıp
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Manisa'da yaşayan ve  kuyu sondaj işinde çalışan 26 yaşındaki 2 çocuk babası olan İsa Aslan  bayram öncesi izin alarak memleketi olan Şanlıurfa'ya akrabalarının yanına geldi. Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki yaşayan eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan söylenenlere göre 29 Nisan günü akşam saatlerinde babasına gitmek için evden ayrıldı. Babasına giderken evde bulunan 4 bin TL yi yanına alan genç adamdan bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından eve bir süre gelmemesi üzerine jandarma ekiplerine bildirildi.8 gündür kendisinden haber alınamayan İsa Aslan’ın bulunabilmesi için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek gözyaşları içerisinden ekiplerden oğlunun bulunmasını istedi. 




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKayıp
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