Şanlıurfa’da yaşayan iki çocuk babası gençten 8 gündür kayıp

Manisa'da yaşayan ve kuyu sondaj işinde çalışan 26 yaşındaki 2 çocuk babası olan İsa Aslan bayram öncesi izin alarak memleketi olan Şanlıurfa'ya akrabalarının yanına geldi. Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki yaşayan eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan söylenenlere göre 29 Nisan günü akşam saatlerinde babasına gitmek için evden ayrıldı. Babasına giderken evde bulunan 4 bin TL yi yanına alan genç adamdan bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından eve bir süre gelmemesi üzerine jandarma ekiplerine bildirildi.8 gündür kendisinden haber alınamayan İsa Aslan’ın bulunabilmesi için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek gözyaşları içerisinden ekiplerden oğlunun bulunmasını istedi.