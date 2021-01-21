Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu hayatını kaybetti!

Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir evde yaşanan tüp patlaması sonrasında bir uzman çavuş ile oğlu vefat etti, askerin eşi ve kızıysa yaralı olarak evden çıktı.

Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katında yaşanan patlama sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Patlamanı ardından evde yangın meydana geldi. Serpinli'nin patlama sırasında yaralanan eşi ve kızı Suruç Devlet Hastanesi'ne tedavi görmek üzere götürüldü.

Patlamanın etkisi ile daireden kopan beton ve cam parçalarıysa park halinde duran araçların üzerine savruldu.