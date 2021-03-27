İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Şanlıurfa'da tır kazası! 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa Siverek'te yolda seyir halinde olan Tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi can verirken, 1 kişi yaralandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:33
Şanlıurfa'da tır kazası! 1 ölü 1 yaralı
Takip Et:

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı tır kazası bugün Şanlıurfa Siverek'te meydana geldi.

Diyarbakır Siverek karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün Onur Koç olduğu yüklü tır yolda hareket halindeyken sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan Tır şarampole yan yattı.

1 kişi can verdi

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler kazada ağır yaralanan sürücü Koç ve yanındaki Mustafa Çetin'i yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çetin doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza alanına çağırılan çekici ile hurdaya dönen tır şarampolden çıkarıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sabah



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı

Popüler Haberler

İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2021 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Kırmızı Oda dizisine katılan Esra Ronabar kimdir? Nihal karakteri kimdir?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2021
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri Kimdir? Zümre Meğreli dizideki rolü ve hayatı
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir, nereli yaşı kaç?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.