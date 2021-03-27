Şanlıurfa'da tır kazası! 1 ölü 1 yaralı

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı tır kazası bugün Şanlıurfa Siverek'te meydana geldi.

Diyarbakır Siverek karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün Onur Koç olduğu yüklü tır yolda hareket halindeyken sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan Tır şarampole yan yattı.

1 kişi can verdi

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler kazada ağır yaralanan sürücü Koç ve yanındaki Mustafa Çetin'i yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çetin doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza alanına çağırılan çekici ile hurdaya dönen tır şarampolden çıkarıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sabah