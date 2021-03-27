Şanlıurfa'da tır kazası! 1 ölü 1 yaralı

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı tır kazası bugün Şanlıurfa Siverek'te meydana geldi.
Diyarbakır Siverek karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün Onur Koç olduğu yüklü tır yolda hareket halindeyken sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan Tır şarampole yan yattı.
1 kişi can verdi
Öte yandan kaza alanına çağırılan çekici ile hurdaya dönen tır şarampolden çıkarıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Sabah
Son Güncelleme: 27.03.2021 22:33