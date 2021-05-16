Şanlıurfa'da silahlı kavga! 1 ölü

1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşayan Necdet Keskin ve kuzen olan Mahmut ve Adem Baydili sokak ortasında karşılaştı ve taraflar arasında eskiden kalma husumet sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte arbede çıktı ve kavgada silah ateşlendi. Kimin ateşlediği henüz belli olmayan silahtan çıkan kurşun Necdet Keskin’e isabet etti. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesiyle kavga yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Kavga mahaline gelen ekipler kurşunun hedefi olan Necdet Keskin'in ağır yaralandığını tespit etti ve yapılan ilk müdahaleden sonra Keskin hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Polis olay sonrasında kaçan kuzenler Mahmut ile Adem Baydili'yi evinde saklayan Remzi K. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, döner bıçağı ve tabanca ele geçirdi. Şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.