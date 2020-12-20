Şanlıurfa’da otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından belirtilen Halil A.’nın kullanmakta olduğu 63 HN 456 plakalı araçta uyuşturucu madde taşındığını tespit edildi. Araç hareket halindeyken ekipler tarafından durdurulup arama yapıldı. Arama sonucunda bagajda 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram toz halde toplam 1kilo 830 gram uyuşturucu maddesi bulundu. Olay esnasında hemen gözaltına alınan Halil A. Emniyetten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 20.12.2020 11:28