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Şanlıurfa’da otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan otomobilde 1 kilo 830 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

20 Aralık 2020 Pazar 11:28
Şanlıurfa’da otomobilde esrar maddesi ele geçirildi
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2 hafta önce Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gittiği ziyarette madde bağımlısı kullanan çocukların ebeveynleri ile görüşüp Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e sıkı talimat vererek emniyete bildirildi. Bakan Soylunun verdiği talimat üzerine emniyet harekete geçerek uyuşturucu ile araştırmalar sonuç verdi.

 Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından belirtilen Halil A.’nın kullanmakta olduğu 63 HN 456 plakalı araçta uyuşturucu madde taşındığını tespit edildi. Araç hareket halindeyken ekipler tarafından durdurulup arama yapıldı. Arama sonucunda bagajda 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram toz halde toplam 1kilo 830 gram uyuşturucu maddesi bulundu. Olay esnasında hemen gözaltına alınan Halil A.  Emniyetten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



Son Güncelleme: 20.12.2020 11:28
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSüleyman SoyluUyuşturucu Madde
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