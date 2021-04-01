Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon kazası! 4 yaralı

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Akçakale arasındaki karayolunda meydana geldi.
Gelen bilgiliere göre karayolunda seyir halinde olan bir otomobil yolda dönmek isterken, aynı yönde gelen bir kamyon ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
AYNI YOLDA DÜN 5 KİŞİ CAN VERDİ.
Öte yandan aynı karayoludna dün akşam saatlerinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi can vermiş, 1 kişide ağır yaralanmıştı.
Ekipler kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 01.04.2021 23:03