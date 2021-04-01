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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon kazası! 4 yaralı

Şanlıurfa Akçakale arasındaki yolda dönmek isteyen bir otomobile kamyon çarptı. Gelen bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 23:03
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon kazası! 4 yaralı
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Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Akçakale arasındaki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgiliere göre karayolunda seyir halinde olan bir otomobil yolda dönmek isterken, aynı yönde gelen bir kamyon ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. 

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza mahaline ulaşan ekipler kamyonun çarptığı araç içinde bulunan 4 kişinin çeşitl yerinden yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

AYNI YOLDA DÜN 5 KİŞİ CAN VERDİ.

Öte yandan aynı karayoludna dün akşam saatlerinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi can vermiş, 1 kişide ağır yaralanmıştı. 

Ekipler kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazasışanlıurfa
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