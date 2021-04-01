Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon kazası! 4 yaralı

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Akçakale arasındaki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgiliere göre karayolunda seyir halinde olan bir otomobil yolda dönmek isterken, aynı yönde gelen bir kamyon ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

AYNI YOLDA DÜN 5 KİŞİ CAN VERDİ.

Kaza mahaline ulaşan ekipler kamyonun çarptığı araç içinde bulunan 4 kişinin çeşitl yerinden yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Öte yandan aynı karayoludna dün akşam saatlerinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi can vermiş, 1 kişide ağır yaralanmıştı.

Ekipler kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.