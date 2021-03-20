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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa Haliliye'de akşam saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı. İlk belirlemelere göre silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:12
Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
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6 kişinin yaralandığı kavga bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa Haliliye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede iki grup arasında akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi.

6 kişi yaralandı

Silah ve sopaların kullandığı kavgada kurşunların hedefi olan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada K.A., M.S.Ç., M.K., M.B., R.B. ve Ö.B.isimli kişilerin yaralandığını tespit etti. Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kavga ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSilahlı Kavga
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