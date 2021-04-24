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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi! 3 yaralı

Şanlıurfa Haliliye'de iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa süre içinde bıçakla kavgaya dönüşmesiyle birlikte 1'i ağır olmak üzere 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:59
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi! 3 yaralı
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1 kişi ağır olmak toplamda 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayı Şanlıurfa Haliliye'de bugün yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçe merkezinde karşılaşan iki grup fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle arbede çıktı ve taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

1'si ağır 3 kişi yaralandı

Kavgayı gören esnafın haber vermesiyle kavga mahaline polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde kavganın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları incelemede 1'nin ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını tespit etti. Olaylara müdahale eden polis ise kavgaya karşışan 2 kişiyi göz altına alarak karakola götürdü. Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, polis hastanede olayların büyümemesi için önlem aldı.

Yaralılardan birisinin kanından yara aldığını durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaBıçaklı Kavga
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