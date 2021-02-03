Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Ortalığı savaş alanına döndüğü kavga, iki aile arasında Şanlıurfa'da yaşandı.

Şanlıurfa merkezde yaşayan ve aralarında eskiden kalma bir husumet bulunan iki aile üyeleri geçtiğimiz günlerde kız kaçırma sebebiyle kavga etmişlerdi. Kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet oluşan Gezen ve Gezmiş aileleri bugün yeniden karşılaştı.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

İçlerinde çocuk ve kadınlarında olduğu grup birbirlerine taş, sopa, bıçak ve tüfeklerle saldırdı. Ortaluğı toz duman olduğu feci kavgası polis araya girerek ayırmaya çalıştı ve havaya ateş açmak zorunda kaldı.

40 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Ekipler tarafından ayrılan kavga sonunda olay yerine gelen ambulanslar ile 10 kişi hastaneye sevk edildi. Olaylara karışan 40 kişi ise gözlatına alınarak karakola götürüldü.

'KANIMIZ YERDE KALMADI'

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, ''Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekipler olayların büyümemesi için güvenlik önlemlerini mahalle ve hastanede artırdı.