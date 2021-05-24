Şanlıurfa'da hacamat yaptıran kişinin poposuna çay bardağı girdi

Uzun bir süredir basur yüzünden büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden vatandaş, etrafındaki insanların hacamat yaptırmasın önerince hacamat yaptırmaya karar verdiğini, böyle bir olayın nasıl olur da kendi başına geldiğini anlam veremediğini ifade etti. Vatandaş, hacamat sırasında böyle bir ağrıyı hissetmediğini ifade ettikten sonra aradan bir hafta geçince büyük bir ağrı hissettiğini ve hızlı bir şekilde hastaneye gittiğini söyledi. Hastanede yapılan testler sonucunda poposuna çay bardağı kaçtığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda hızlı bir şekilde ameliyat edilen vatandaş kurtuldu. Ameliyat sonrasında doktorlara teşekkür etti. Bir daha böyle bir şey yapmayacak ana söz verdim.
Son Güncelleme: 24.05.2021 04:49