Şanlıurfa'da gölet etrafında gergin bekleyiş! El ele tutuşup kayıp gençler arandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir gölette 3 gün önce balık tutmak için suya açılan 2 genç teknelerinin alabora olması nedeniyle suda kayboldu. İhbar üzerine Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş isimli gençleri aramak için bölgeye çok sayıda kurtarma görevlisi yönlendirildi. Suyun içinde gençleri arayan dalgıç polisler su altında ararlarken mahalle sakinleri de ekiplere destek vermek için el ele tutuşup bir zincir oluşturarak kıyıya yakın noktalarda kayıp gençleri aradılar.​

Edinilen bilgilere göre Siverek ilçesinde ikamet eden Jiyan Kendiş (19), Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22) isimli 3 gencin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'nde bulunan sulama göletine gittikleri öğrenildi. Gölete açıldıktan sonra şiddetli rüzgardan dolayı içinde bulundukları teknenin alabora olması sonucu 3 genç suyun içine düştü. Gençlerden Mahmut Kendiş'in yüzerek kıyıya çıktığı ve durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye gelen su altı kurtarma ekipleri kayıp Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'i arama çalışması başlattı.

Bugün 3 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamazken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan çalışmalarda dalgıç polislerin su altında arama yaptıkları sırada mahallelinin de el ele tutuşarak bir zincir oluşturduğu ve gölet etrafında arama çalışmalarına destek oldukları görüldü.