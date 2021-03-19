Şanlıurfa'da gölet etrafında gergin bekleyiş! El ele tutuşup kayıp gençler arandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir gölette 3 gün önce balık tutmak için suya açılan 2 genç teknelerinin alabora olması nedeniyle suda kayboldu. İhbar üzerine Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş isimli gençleri aramak için bölgeye çok sayıda kurtarma görevlisi yönlendirildi. Suyun içinde gençleri arayan dalgıç polisler su altında ararlarken mahalle sakinleri de ekiplere destek vermek için el ele tutuşup bir zincir oluşturarak kıyıya yakın noktalarda kayıp gençleri aradılar.
Bugün 3 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamazken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan çalışmalarda dalgıç polislerin su altında arama yaptıkları sırada mahallelinin de el ele tutuşarak bir zincir oluşturduğu ve gölet etrafında arama çalışmalarına destek oldukları görüldü.