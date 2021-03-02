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Şanlıurfa’da feci kaza ! Otomobilin devrilmesi sonucu 1ölü, 6 yaralı!

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucunda yaşanan kazada İshak Aytış yaşamını yitirdi, 6 vatandaşımızda yaralı olarak kazadan kurtuldu.

02 Mart 2021 Salı 17:25
Şanlıurfa’da feci kaza ! Otomobilin devrilmesi sonucu 1ölü, 6 yaralı!
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Olay, öğle saatleri esnasında Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda yaşandı. Şanlıurfa tarafına doğru seyreden Önder Aytış’ın hakimiyetindeki 65 BB 255 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi.

Yolda seyreden diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ambulans ekipleri gönderildi. 112 ambulans ekiplerince yapılan kontrol esnasında otomobilin içerisinde yer alan İshak Aytış’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Önder Aytış ile birlikte otomobilin içinde bulunan Osman Diyar Artış, Erkan Aytış, Sinan Aytış, Hakan Aytış ve İdris Aytış, ambulanslar ile hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 02.03.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaGaziantepönderIshakAytışKaza
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