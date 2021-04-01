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Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi can verirken, 1 kişi yaralandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:34
Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda ölü var
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İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa-Akçakale karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgiler göre Şanlıurfa Akçakale arasındaki karayolunda gece saatlerinde hareket halinde olan Mustafa B.’nin sürücüsü olduğu özel otomobil, karayolunda dönüş yapmak için manevra yapan bir başka otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle kaza bölgesine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede kazanın yaşandığı bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede hurdaya dönen araçlar içinde sıkışmış 6 kişiyi uzun uğraşlar sonunda yaralı olarak çıkardı. Ağır yaralanan 6 kişi ambulanslar ile en yakında hastanlere sevk edildi.

5 kişi can verdi, 1 kişi ağır yaralı

Hastanede acil servise alınan yaralı vatandaşlarda Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün isimli kişiler tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaTrafik Kazası
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