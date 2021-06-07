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Şanlıurfa'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa'da yaşanan kazada, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken, tamponu düştü. 4 kişi aracın tamponunu takmak isterken, arkalarından gelen aracın çarpması sonucu iki araç arasına sıkıştı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:10
Şanlıurfa'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
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2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Haliliye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Ahmet Tepekesen'in sürücüsü olduğu içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken, aniden aracın arka tamponu düştü. Bunu gören sürücü hemen aracı durdurdu ve içerisinde ki 4 kişi tamponu takmak için aşağıya indi.

4 arkadaşı aracın arka tamponunu takmak için aracın arkasında uğraştıkları esnada, H.Ö isimli sürücüsünün kullandığı araç tamponu düşen otomobile arkasından çarptı. Meydana gelen kazada tampon takmak için uğraşan 4 arkadaş aracın arkasında sıkıştı. 4 arkadaş olduğu yere kanlar içinde yığılırken, durum hemen ekiplere ihbar edildi. 

2 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı

Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaralanan 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı ancak sürücü ve arkadaşlarından birisi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavisi sürerken çarpan sürücü gözaltına alındı. 

 

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKaza
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