Şanlıurfa'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Haliliye'de yaşandı.
Gelen bilgilere göre Ahmet Tepekesen'in sürücüsü olduğu içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken, aniden aracın arka tamponu düştü. Bunu gören sürücü hemen aracı durdurdu ve içerisinde ki 4 kişi tamponu takmak için aşağıya indi.
2 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaralanan 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı ancak sürücü ve arkadaşlarından birisi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavisi sürerken çarpan sürücü gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 07.06.2021 00:10