Şanlıurfa'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şanlıurfa Haliliye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Ahmet Tepekesen'in sürücüsü olduğu içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken, aniden aracın arka tamponu düştü. Bunu gören sürücü hemen aracı durdurdu ve içerisinde ki 4 kişi tamponu takmak için aşağıya indi.

2 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı

4 arkadaşı aracın arka tamponunu takmak için aracın arkasında uğraştıkları esnada, H.Ö isimli sürücüsünün kullandığı araç tamponu düşen otomobile arkasından çarptı. Meydana gelen kazada tampon takmak için uğraşan 4 arkadaş aracın arkasında sıkıştı. 4 arkadaş olduğu yere kanlar içinde yığılırken, durum hemen ekiplere ihbar edildi.

Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaralanan 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı ancak sürücü ve arkadaşlarından birisi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavisi sürerken çarpan sürücü gözaltına alındı.