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Şanlıurfa'da evin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haliliye'de yaşanan acı olayda, 19 yaşındaki bir genç güvercinlerini beslemek için çıktığı apartmanın çatı katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 01:13
Şanlıurfa'da evin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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19 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği acı olay Şanlıurfa Haliliye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Furkan D. isimli genç, oturdukları apartmanın çatı katına beslediği güvencilere yem atmak için apartmanın çatı katısına çıktı. Güvencinlere yem vermek isteyen 19 yaşındaki genç bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybetti ve aşağıya düştü.

19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Furkan D.'nin zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Olayın yaşandığı yere kısa süre içinde gelen ekipler ağır yaralanan genci yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan 19 yaşındaki genç doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Furkan D.nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah




Son Güncelleme: 03.05.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHaliliyeçatıdan Düşen Genç
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