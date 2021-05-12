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Şanlıurfa’da dünyanın en zehirli yılanları görüntülendi

Şanlıurfa’da dünyanın en zehirli yılanları görüntülendi. Boyları 2 metreyi aşan dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kameralara yakalandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:27
Şanlıurfa’da dünyanın en zehirli yılanları görüntülendi
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Ülkemiz, yabani hayvanlar açısından Afrika kadar tehlikeli olmasa da ülkemizde çok zehirli zararlı hayvanlar bulunmaktadır. Bu hayvanların başında çünkü haklı yılan gelmektedir. Engerek yılan türü, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşamaktadır. Şanlıurfa’da dünyanın en zehirli engerek yılanları görüntülendi. Boyları yaklaşık 2 metreyi aşan dünyanın en zehirli yılanları engerekler Şanlıurfa’nın Bozova Çiftleşirken kameralara yakalandı.

Yılanlar çiftçilerin ürünlerini hasat ettikleri bir tarlada görüldü. Çiftçilerin kamerasına yakalanan yılanlar, insanları korkuttu. Yol üzerinde boyu 2 metreden fazla iki tane yılan yan yana duruyordu. Bölgeden geçen Çiftçiler cep telefonu kamerası ile bu yılanları kaydetmeye başladı. Çiftçiler yılanları uzun bir süre izledi. Sonrasında bölgeden ayrılan Çiftçiler, ilanlara zarar vermeden kendi işlerini yapmaya devam etti.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
YılanEngerekUrfa
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