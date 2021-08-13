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Şanlıurfa’da DEDAŞ’ı protesto eden 13 çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 13 çiftçi DEDAŞ’ı protesto etmek için yolu kapattı. Dicle Elektrik (DEDAŞ) protesto etmek isteyen 13 çiftçi gözaltına alındı. Çiftçiler sık sık yaşayan elektrik kesintileri nedeniyle protesto girişiminde bulundu.

13 Ağustos 2021 Cuma 15:54
Şanlıurfa’da DEDAŞ’ı protesto eden 13 çiftçi gözaltına alındı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 13 çiftçi Dicle Elektrik (DEDAŞ) protesto etmek için girişimde bulundu. İddiaya göre sık sık tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesilmesine itiraz eden çiftçilerin itirazlarına yanıt alamaması üzerine yolu kapattıkları öğrenildi.

Daha öncede elektrik kesintilerin yaşandığı ancak son dönemde sık sık gün içerisinde elektrik kesintilerinin yaşanması çiftçilerin ekinlerini sulamada zorlu çektikleri söyleniyor. Bu nedenle çok sayıda çiftçi Şanlıurfa Mardin kara yolu üzerinde toplanarak yolu traktörlerle kapattı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri protestoya son vermelerini istedikleri çiftçilerden olumsuz yanıt aldı. Jandarma ekipleri çiftçileri gaz bombasıyla müdahale ettikten sonra 13 çiftçiyi gözaltına aldı.


Son Güncelleme: 13.08.2021 15:54
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Anahtar Kelimeler:
ProtestoDedaşşanlıurfa
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