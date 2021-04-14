Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahlar konuştu! 2 kişi can verdi

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Şanlıurfa Hilvan ilçesinden yaşandı.

İlçede daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup bugün cadde ortaasında karşılaştı ve konuşmaya başladı. İki grup arasında geçen konuşma kısa süre içinde önce tartışmaya sonrada arbedeye dönüştü.

Baba Oğul hayatını kaybetti

Taş, sopa ve silahların konuştuğuda taraflar içinde bulunan Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek kurşunların hedefi oldu ve yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen ekipler yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak doktoların hastanedeki tüm çabalarına rağmen Adil ve Selman Taşdilek hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.