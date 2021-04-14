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Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahlar konuştu! 2 kişi can verdi

Şanlıurfa Hilvan ilçesinde akşam saatlerinde husumet iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kurşunların hedefi olan baba oğul hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:25
Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahlar konuştu! 2 kişi can verdi
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2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Şanlıurfa Hilvan ilçesinden yaşandı.

İlçede daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup bugün cadde ortaasında karşılaştı ve konuşmaya başladı. İki grup arasında geçen konuşma kısa süre içinde önce tartışmaya sonrada arbedeye dönüştü.

Taş, sopa ve silahların konuştuğu kavgada taraflar içinde bulunan Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek kurşunların hedefi oldu ve yaralandı.

Baba Oğul hayatını kaybetti

Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen ekipler yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak doktoların hastanedeki tüm çabalarına rağmen Adil ve Selman Taşdilek hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKavgaSilahlı Kavga
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