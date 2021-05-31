Şanlıurfa'da bir kişi cam silerken beton zemine düştü

Şanlıurfa'da gerçekleşen korkunç kazada edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’da yaşayan ve avukat olmak için stajyerlik yapan 23 yaşındaki Berrin Akça camını sildiği 4. Katta bulunan evinin penceresinden aşağıya beton zemine düştü.

CAM SİLERKEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Berrin Akça, 4. kattaki evlerinin penceresinde camını silerken bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz kazayı gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelere rağmen talihsiz kazada Berrin Akça, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.