Şanlıurfa'da bir kişi cam silerken beton zemine düştü

Şanlıurfa'da gerçekleşen korkunç kazada edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’da yaşayan ve avukat olmak için stajyerlik yapan 23 yaşındaki Berrin Akça camını sildiği 4. Katta bulunan evinin penceresinden aşağıya beton zemine düştü.
CAM SİLERKEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelere rağmen talihsiz kazada Berrin Akça, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:07