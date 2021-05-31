İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un değişmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı!
İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un...

Şanlıurfa'da bir kişi cam silerken beton zemine düştü

Şanlıurfa'da bir kişi cam silerken 4. kattan aşağıya beton zemine düştü. Yere düşen Berrin Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
Şanlıurfa'da bir kişi cam silerken beton zemine düştü
Takip Et:

Şanlıurfa'da  gerçekleşen korkunç kazada edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’da yaşayan ve avukat olmak için stajyerlik yapan 23 yaşındaki Berrin Akça camını sildiği 4. Katta bulunan evinin penceresinden aşağıya beton zemine düştü. 

CAM SİLERKEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Berrin Akça, 4. kattaki evlerinin penceresinde camını silerken bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz kazayı gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelere rağmen talihsiz kazada Berrin Akça, kaldırıldığı  hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kazaşanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota 2500 personeli işe alacak
Toyota 2500 personeli işe alacak
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
A101 3 Haziran 2021 Perşembe satılacak aktüel ürünler broşürü
A101 3 Haziran 2021 Perşembe satılacak aktüel ürünler broşürü
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
Migros tüm sucuklarda indirim!
Migros tüm sucuklarda indirim!

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Toyota 2500 personeli işe alacak
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2021
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
TV 8 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV dizi, film ve programları
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.