Şanlıurfa’da beton mikseri kazası! 4 kişi can verdi

4 kişinin can verdiği feci trafik kazası Şanlıurfa Akçakale karayolunda meydana geldi.

Akşam saatleride karayolunda seyir halinde olan ve sürücünün ismi henüz öğrenilmeyen bir beton mikseri, aynı yolda ilerleyen ve içinde 4 kişinin olduğu özel bir otomobil çarpıştı.

4 kişi can verdi

Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan Mehmet Nuri Karadağ ,Mücahit Albay ve Emin Karadağ isimli vatandaşlar can verirken, Kenan Karaduman ise ağır yaralandı. İhbar üzerinde kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaralı vatandaşı yapılan ilk müdahake sonrasında devlet hastanesine kaldırdır ancak tüm çabalara rağmen Karaduman hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden diğer 3 vatandaşın cansız bedenleri ise inceleme ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kazadan sonra kaza yerinden ayrılan beton mikseri sürücüsü Jandarmaya teslim oldu. Ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatırken. kazaya karışan araç yoldan çekilerek kara yolu trafiğe açıldı.