Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgası Şanlıurfa Akçakale'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Akçakale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bölgedeki bir arazi yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğe aile fertlerininde katılmasıyla olayla büyüdü kavgaya dönüştü. Çıkan arbede silahları patlaması sonucu vücuduna kurşun isabet eden 45 yaşındaki Mahmur Timürtaş isimli vatandaş hayatını kaybederken, 4 kişi ise çeşitli yerleriden yaralandı.

İhbar üzeriden kavganın çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi.

Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla yapılan ilk müdahaleden sonra bölgedeki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma kavgayla ilgili soruşturma başlattı.