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Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Eyyübiye'de feci trafik kazasında çarptığı aracın altında kalan 2 yaşındaki talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:14
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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2 yaşındaki çocuğun feci şekilde hayatını kaybettiği trafik kazası Şanlıurfa Eyyübiye'de meydana geldi.

İlçe'de İ.D isimli vatandaşın kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken, cadde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İshak Samur isimli çocuğa çarptı. 2 yaşındaki talihsiz çocuk araçın altında kaldı. Çevredekilerin yardımlarıyla çıkarılan çocuk acil olarak kentteki hastaneye kaldırıldı.


Hastanede acil servise getirilen 2 yaşındaki İshak Samur , burda doktorların tüm çabalarına karşı hayata tutunamadı. 

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken,çocuğa çarpan aracın sürücü ise gözlatına alındı ve karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:14
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaşanlıurfa Kaza
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