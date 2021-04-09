Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı kavga olayı Şanlıurfa Haliliye'de bugün yaşandı.

1 ölü 1 yaralı

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve akraba oldukları öne sürülen Rızvanoğlu, ailesi mensupları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte aile fertleri arasında arbede yaşandı ve silahlar patladı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte kavganın yaşandığı bölgeyen çok sayıda güvenlik gücü ve 112 sağlık personeli sevl edildi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede 25 yaşındaki Ahmet Rızvanoğlu ve 39 yaşındaki Halil Rızvanoğlu'nun patlayan silahlarda çıkan kurşunlar sebebiyle yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

