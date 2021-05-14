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Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga çıktı: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da maddi meselelerden dolayı iki aile kavgaya tutuştu. Akraba oldukları öğrenilen bu iki aile, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga sonucu 6 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:53
Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga çıktı: 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa’da akraba olan iki aile arasında çıkan kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iki aile birbirine girdi. Akraba olan iki aile, maddi meselelerden dolayı kavga ederken, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay sonucunda her iki aileden toplam 6 kişi yaralanırken, yaralanan kişilerin isimleri öğrenilemedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi

Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKavga
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