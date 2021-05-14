Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga çıktı: 6 kişi yaralandı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi

Şanlıurfa’da akraba olan iki aile arasında çıkansonucunda 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iki aile birbirine girdi. Akraba olan iki aile, maddi meselelerden dolayı kavga ederken, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay sonucunda her iki aileden toplam 6 kişi yaralanırken, yaralanan kişilerin isimleri öğrenilemedi.

Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.