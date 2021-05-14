Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sınır ötesindeki askeri personelin bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi, ramazan Bayramı’nda sıra dışı bir kutlamaya imza attı. Erin, ramazan bayramının gelmesiyle birlikte sınır ötesinde görev yapan askeri personeli ziyaret ederek onların ramazan bayramını kutlayarak bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağladık. Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte ülkemizdeki çeşitli siyasiler, makamlar, kurum ve kuruluşlar milletimizin ve İslam âleminin ramazan bayramını yayınladıkları mesajlarla kutluyor. Bunlardan farklı olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sınır ötesi ziyarette bulundu.

Burada görev yapan Mehmetçik ve polisler ile bayramlaştı. Mehmetçik ile beraber yemek yiyen vali, onlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca vali, bölgedeki esnafın bayramını tebrik ederek ziyaretler gerçekleştirdi. Orada bulunan askeri personelimiz ramazan Bayramı’nın ilk gün olmasına rağmen görev başında memleketimizi korumaya devam ediyor. Ayrıca bölgede jandarma personeli de bulunuyor.