Şanlıurfa Halfeti'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı!

Şanlıurfa ilininilçesinde iki grup arasında nedeni belirsiz şekilde çıkansonucu 4 kişi yaralandı. Halfeti ilçe kırsalında bulunan Gözeli Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Resul (38) ve Orhan Karakuş (28) ile Yusuf (48) ve Süphan Korkmaz (26) yaralandı. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Karakuş ve Resul Karakuş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere Halfeti Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.