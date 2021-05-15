Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kavga iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıktı ve bu kavga da taşlar, sopalar kullanılması ile 8 kişi yaralandı.

Yaban Mahallesi’nde çıkan kavga hayvanları otlatma sırasında ekili araziye hayvanların girmesi ile başladı. Çıkan tartışma da seslerine yükselmesi ile kavgaya döndü. Soplar ve taşların kullanıldığı bu şiddet dolu kavga da yararlananlar oldu. Henüz isimleri belli olmayan 8 kişi olay yerinde yaralanması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri gelerek hastaneye kaldırıldı.

Olay şiddetini arttırması halinde jandarma tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kaldı. Kavga esnasına kadınların ve çocukların da olduğu gözlerden kaçmadı. Yaralılar ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumu son gelen haberler doğrultusunda iyi olduğu biliniyor.