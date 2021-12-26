Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Belediyeler, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım yapmaktadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yardımlarını gerçekleştirmektedir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi yardımları gerçekleştirmektedir?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardımları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarından faydalanabilmek için Şanlıurfa’da yaşamak gerekmektedir. Belediyenin yardımları şu şekildedir;

Gıda ve Erzak yardımı : her sene ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlara erzak ve gıda yardımı yapılmaktadır. gıda ve erzak yardımı kolileriyle yardım yapılmaktadır. koliler içerisinde temel gıdalar bulunmaktadır.

: her sene ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlara erzak ve gıda yardımı yapılmaktadır. gıda ve erzak yardımı kolileriyle yardım yapılmaktadır. koliler içerisinde temel gıdalar bulunmaktadır. Kira yardımı : yardıma ihtiyacı olan ailelere kira yardımı yapılmaktadır. Evsiz ve kiralarını ödemekte zorlanan ailelere kira yardımı yapılmaktadır.

: yardıma ihtiyacı olan ailelere kira yardımı yapılmaktadır. Evsiz ve kiralarını ödemekte zorlanan ailelere kira yardımı yapılmaktadır. Para yardımı : hayatın pahalılaşması sonucunda geçim sıkıntısı çeken ailelere büyükşehir belediyesi tarafından bin TL ve 3 bin TL arasında yardım yapılmaktadır.

: hayatın pahalılaşması sonucunda geçim sıkıntısı çeken ailelere büyükşehir belediyesi tarafından bin TL ve 3 bin TL arasında yardım yapılmaktadır. Eğitim yardımı : Çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere eğitim yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda kırtasiye ve burs imkanı sağlanmaktadır.

: Çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere eğitim yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda kırtasiye ve burs imkanı sağlanmaktadır. Sağlık hizmeti yardımı : Büyükşehir belediyesi tarafından hastaneye gelemeyen kronik ve yaşlı vatandaşların evlerinde sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda tedavi ve ilaçlar ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu

İlk olarak yardım başvurusunda bulunmak için muhtaçlık belgesinin muhtarlıktan alınması gerekmektedir. Belediyeye bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanaışma vakfına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 15 gün içerisinde yardım başvurusunun sonucu çıkmaktadır. aşağıdaki linkten yardım başvurusu sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

https://www.sanliurfa.bel.tr/bilgi-edinme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardımları

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlardan kimsesizler, muhtaç aileler,hastalar,okul masraflarını karşılamakta zorlanan aileler gibi birden fazla muhtaç aileye yardımlar gerçekleşmektedir