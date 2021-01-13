Şanlıurfa askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Ülkemizde askerlik yaşı gelen binlerce genç askerlik görevlerini yapıyor. Askerlik yaşı gelen kişiler askerlik şubelerine giderek işlemler hakkında bilgi alabiliyor. Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurup askere gitmek isteyen kişiler de başvurularını askerlik şubeleri üzerinden yapabiliyor. Ülkemizde her ilin birçok noktasında askerlik şubesi yer alıyor. Şanlıurfa ilinde 11 adet askerlik şubesi bulunuyor. Bu şubelerin telefon numaraları, adres bilgileri ise şu şekildedir;

ŞANLIURFA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Esentepe Mah. Osmangazi Cad. Merkez/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.313 15 30

Faks: 0.414.313 68 58

sanliurfa_as_sb@msb.gov.tr

AKÇAKALE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hürriyet Mah. İstasyon Cad. No:34 Akçakale/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.411 20 19

Faks: 0.414.411 24 31

akcakale_as_sb@msb.gov.tr

BİRECİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Meydan Mah. 10 Temmuz Cad. No:24 Birecik/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.652 10 78

Faks: 0.414.652 48 10

birecik_as_sb@msb.gov.tr

BOZOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Esentepe Mah. Osmangazi Cad. Merkez/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.313 15 30

Faks: 0.414.313 68 58

sanliurfa_as_sb@msb.gov.tr

CEYLANPINAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Mah. Askerlik Şubesi Cad. No:38 Viranşehir/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.511 30 44

Faks: 0.414.511 41 32

viransehir_as_sb@msb.gov.tr

HALFETİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hürriyet Mah. İstasyon Cad. No:34 Akçakale/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.411 20 19

Faks: 0.414.411 24 31

akcakale_as_sb@msb.gov.tr

HARRAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hürriyet Mah. İstasyon Cad. No:34 Akçakale/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.411 20 19

Faks: 0.414.411 24 31

akcakale_as_sb@msb.gov.tr

HİLVAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Esentepe Mah. Osmangazi Cad. Merkez/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.313 15 30

Faks: 0.414.313 68 58

sanliurfa_as_sb@msb.gov.tr

SİVEREK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camikebir Mah. Atatürk Bul. No:139 Siverek/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.552 10 37

Faks: 0.414.552 13 31

siverek_as_sb@msb.gov.tr

SURUÇ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Onbinisan Cad. No:3 Suruç/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.611 42 42

Faks: 0.414.611 34 78

suruc_as_sb@msb.gov.tr

VİRANŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kışla Mah. Askerlik Şubesi Cad. No:38 Viranşehir/ŞANLIURFA

Tel: 0.414.511 30 44

Faks: 0.414.511 41 32

viransehir_as_sb@msb.gov.tr