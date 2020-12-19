Sanko Üniversitesi hangi şehirde? Hastane sahibi kim?

Sanko Üniversitesi Hangi Şehirde? Sahibi Kim?

Sanko Üniversitesi, Gaziantep’te bulunan özel bir üniversitedir. Gaziantep’in ileri gelen sanayici ailelerinden olan Konukoğlu ailesinin adını taşıyan okul, aynı zamanda Sani Konukoğlu Vakfı Bünyesinde bulunuyor. Herkes bu Üniversitede bulunan bölümleri araştırıyor.

Tıp Fakültesi Hastanesinde Hangi Bölümler Var?

Temel Tıp Bilimleri Bölümünde:

Anatomi Anabilim Dalı bulunuyor.

Biyofizik Anabilim Dalı bulunuyor.

Biyoistatistik Anabilim Dalı bulunuyor.

Fizyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı bulunuyor.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde:

Acil Tıp Anabilim Dalı bulunuyor.

Adli Tıp Anabilim Dalı bulunuyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Çocuk ve Erg. Ruh Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı bulunuyor.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Enf. Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bulunuyor.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı bulunuyor.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Kardiyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Nöroloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı bulunuyor.

Radyasyon Onkol. Anabilim Dalı bulunuyor.

Radyoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bulunuyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı bulunuyor.

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bulunuyor.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı bulunuyor.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bulunuyor.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bulunuyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bulunuyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bulunuyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Plastik, Rekonstr. ve Estetik Cer. Anabilim Dalı bulunuyor.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Üroloji Anabilim Dalı bulunuyor.

Sani Konukoğlu Vakfı, SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi aracılığıyla 1989 yılında kurulmuştur. Vakfa gelen büyük gelirlerin bir kısmı kurucu üyeler ve SANKO Holding bünyesindeki şirketler tarafından bağış yoluyla sağlanıyor.

Vakfın sözleşmesi, eğitim ve sağlık alalarındaki hizmetlerin artışını sağlayarak, Bakanlar Kurulu’nun 20.12.1995 tarih ve 95/7663 sayılı kararı ile vergi muafiyeti almaya hak kazanmıştır. 1997 yılında Türkiye çapında Eğitim ve Sağlık alanında faaliyette bulunan 4500 vakfın arasından Yılın Vakfı olarak seçilmeyi başarmıştır.

Sani Konukoğlu Vakfı, 18 Haziran 2013 tarih, 28681 Sayılı Resmi Gazetede (Ek 1) yayımlanan 6492 Sayılı Kanun ile de ‘SANKO Üniversitesi’ kuruluşunu gerçekleştirmiş ve ‘SANKO Üniversitesi’ hizmet vermeye başlamıştır. Şehrin hem ileri gelen üniversitesi hem de hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.