Sancaktepe'de tartıştığı eşini bıçaklayan cani koca 'Yaşıyor mu?' diye ağladı

Dehşet veren olay gece geç saatlerde İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre bir çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında gözü dönen koca eline geçirdiği bıçakla ile eşini bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte polis ekipleri kısa süre içinde eve geldi ve eşini bıçaklayan koca hemen sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

'o yaşıyor mu durumu nasıl'

Ekipler tarafından gözlatına alınan ve sorgulanmak için polis aracına bindirilen öfkeli Koca, bıçakladığı eşinin durumunun kritik olup olmadığını öğrenmek için ekiplere 'o yaşıyor mu durumu nasıl'? diye sordu ve ağladı.

İhbar üzerinde eve gelen 112 sağlık ekipleri ise kocası tarafından bıçaklanarak yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahaleden sonra Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.