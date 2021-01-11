Sancakay ne demek, anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı

Sancakay Ilım Morgül kim?

30 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Morgül, İzmir ile Rize’de büyümüştür. Spora ritmik jimnastikle başlamış, İzmir’de de futbol kariyerine adım atmıştır. Lise okurken Rizespor’a transfer olunca eğitimini burada tamamlamıştır. KATÜ’de Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü okumuştur. Sonrasında ise İstanbul’da tiyatro eğitimi almaya başlamıştır.

Sancakay isminin anlamı

2 sezon Kadıköy Theatron Sahnesi’nde Edinburg Festivalinden gelen “Ofsayt”li oyunda başrol olan Morgül, 5 yıldır da vokallik yapıyor. Ayrıca Morgül, teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğenidir.

Birleşik isim olarak geçen Sancakay, kız ve erkek ismi olarak kullanılabiliyor. İsim, mızrak veya mızrağa takılan bayrak anlamı taşıyan sancakla bir gök cismi anlamı taşıyan ay kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İsmin, bayrağın sancağa takılması ya da üstünde ay olan sancak anlamlarını taşıdığı düşünülmekte. Ayrıca çok güzel bayrak anlamına da geliyor.