Sanatçı ve müzisyenlere 1000 TL destek ve yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?

Ekonomik olarak zor süreçlerden geçen tiyatro ve sanat kurumları, pandemiden en çok etkilenenler arasında. Pandemi sürecinden önce bile hayatta kalma savaşı veren sanatçılar, pandemi süreciyle iyice yıprandı.

Devlet tarafından beklenen destek ne zaman gelecek?

Kapanan sahneler, iptal olan oyun ve konserler sanatçıların ve sanat kurumlarının gelirini oldukça sarstı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılar için bütçe çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu destekten kimler faydalanacak? Faydalanabilecek sanatçılar nasıl başvuru yapacaklar?

Koronavirüs yasak ve kısıtlamalarıyla işsiz kalan sanatçı ve müzisyenler için gelir kaynağı olacak, 1000 tl’ lik bir yardım başlatacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verecekleri 1000 tl destek için açıklama yaptı. Bu yardımdan faydalanacak sanatçılar; müzisyenler, müzik emekçileri, yorumcular ve eser sahipleridir.

Sanatçılar bu destekten bireysel olarak faydalanacak. 1000 tl desteği almak isteyen müzisyenler için başvuru tarihi açıklandı.

Desteği ne zaman alacaklar?

11 Aralık 2020 olarak kararlaştırılan başvuru tarihi için; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, denek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." açıklamasını yaptı.