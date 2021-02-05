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Sanatçı Hüner Coşkuner hayata gözlerini yumdu

Sevilen sanatçı Hüner Coşkuner kansere yenik düştü. Geçtiğimiz gün yoğun bakıma alınan Coşkuner maalesef hayata gözlerini yumdu.

05 Şubat 2021 Cuma 00:17
Sanatçı Hüner Coşkuner hayata gözlerini yumdu
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Bilindiği üzere Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner geçtiğimiz günlerde hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

 

Bilmeyenler için Coşkuner’e 2020 baharında Florence Nightingale Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu kemik iliği kanseri teşhisi konmuştu.

 

İlk olarak cerrahi müdahele gören Coşkuner, daha sonra ışın tedavisi ve kemoterapi gibi süreci ağır geçen tedavilere başlamıştı.

 

Lakin Coşkuner’e uygulanan onca tedaviye rağmen bir ilerleme kaydedilemedi. Metastaz sonucu farklı organlara da yayılan kanser durumun daha da kötüleşmesine sebep olmuştu.

 

Birkaç gün önce yoğun bakıma alınan Hüner Coşkuner ne yazık ki hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
KanserVefatHüner Coşkuner
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