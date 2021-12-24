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Sanal Asistanlık nasıl yapılır ? Sanal Asistanlık ne kadar kazanç sağlamaktadır?

Pandemi sürecinde birçok vatandaş evden yapabileceği iş imkanlarını araştırmaktadır. Bu işlerden biri de Sanal Asistanlık işidir. Sanal asistanlık ile Evde oturarak kazanç elde edebilirsiniz. Sanal asistanlığın nasıl yapıldığı ve ne kadar kazanç sağladığı araştırılıyor. Sanal Asistanlık nasıl yapılır? Sanal Asistanlık ne kadar kazanç sağlar? Bu haberimizde Sanal asistanlığa ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte sanal asistanlığa ilişkin merak edilenler...

24 Aralık 2021 Cuma 00:02
Sanal Asistanlık nasıl yapılır ? Sanal Asistanlık ne kadar kazanç sağlamaktadır?
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Son senelerde evden yapılan işler popüler olmuştur. Bu mesleklerden biri sanal asistanlıktır. Sanal ortam üzerinden asistanlık hizmeti sağlayarak kazanç elde edebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde evden yapılan işler çok fazla ön plana çıktı. Sanal Asistanlık nedir?

Sanal asistanlık

Sanal ortamda firmalara veya kişilere asistanlık yapılması olarak bilinir. Firmaların çoğu da masrafları azaltmak için sanal asistanlarla çalışmaktadır. Bu iş türü birçok alanda yapılabilmektedir.

Sanal asistanlık alanları

  • Marka asistanlığı : Markaya ilişkin raporları ve e-postaları takip etme işlemidir. Marka tasarımları hakkında bilgi vermek ya da marka organizasyonlarını düzenlemektedir.
  • Kişisel asistanlık : Çalıştığı kişinin planlamasını üstlenmektedir. Kişinin yazı çalışmalarını ve mesajlarını kontrol etme görevleri bulunmaktadır.
  • Sosyal medya asistanlığı : Sosyal medyalarını yönettiklerini kişinin sosyal medyalarına ilişkin kontrolleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden görüşmelerini de yönetir.
  • Toplantı asistanlığı : Çalıştığı kişinin seyahatlerini ayarlar. Kalacağı oteli belirler,Gideceği yerlerin araştırmasını yapmaktadır. Program oluşturma ile sorumludur.
  • Firma asistanlığı : Firmalar için büro görevlerini düzenlemektedir.Gerçekleşecek toplantıları ayarlamaktadır.
  • E-posta asistanlığı : Firma veya kişilerin e-postalarını yönetmektedir.

Sanal asistanlık başvurusu

Sanal asistanlık yapmak isteyen kişiler ilk olarak firmalara ya da kişilere başvurması gerekir. Asistanlık becerilerini ve yaptığı işleri içeren CV’ler hazırlamalıdır. Sanal asistanlık için hazır programlar da vardır. Fakat kişi isterse kendine özel program da hazırlayabilir. Günlük 3-4 saat çalışma ile kazanç elde edebilirsiniz.

Sanal asistanlık için gerekenler

Sanal asistanlık yapmak isteyen kişilerin bazı ekipmanlara sahip olması gerekir. Bu ekipmanlar şu şekildedir;

Hızlı bilgisayar

İntenet bağlantısı

Sabit telefon hattı

Fotokopi makinesi

Faks makinesi

Yazıcı makinesi

Bu ekipmanlara sahip olan kişiler kolaylıkla sanal asistanlık görevlerini yerine getirebilir. Bu şekilde direk ve ek gelir elde etme imkanlarına sahip olacaktır.

Sanal asistanlık ne kadar kazanç sağlamaktadır?

Sanal asistanlık ücreti genel olarak haftalık olarak 250 TL ve bin TL arasında değişmektedir. Bu fiyat kişisel asistanlık için geçerlidir.

Firmalar için sanal asistanlık işini yapıyorsanız aylık olarak 3 bin TL ile 3.500 TL arasında bir kazanç elde edebilirsiniz. Firmalar ile çalışmak size daha fazla kazanç sağlayacaktır.


Son Güncelleme: 24.12.2021 00:02
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