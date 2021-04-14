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Samsun'daki korkunç kazada 2 kişi yanarak can verdi

Samsun'da bir otomobil şarampole yuvarlanarak alev aldı. Yanan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:38
Samsun'daki korkunç kazada 2 kişi yanarak can verdi
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Samsunda meydana gelen korkunç kazada edinilen bilgilere göre Atakum İlçesi Saray Mahallesinde sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil bir anda yoldan çıkarak 15 metre yükseklikte olan şarampolden aşağıya yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araç bir anda alev aldı. Durumu gören vatandaşlar hemen jandarma ve itfaiye ekiplerini haberdar ettiler. İhbar üzerine ola yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Feci bir şekilde yanarak hayatlarını kaybeden 2 kişinin kimlik çalışmalarının tespiti için çalışılıyor.

Yaşanan korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
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