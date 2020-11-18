Samsun'da yürek sızlatan olay! İki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Samsun Havza ilçesinden yürek sızlatan bir olay yaşandı.

İlçede ki bir mahallede yaralanmış bir yavru köpek vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulundu. Ön iki bacağı kesilmiş halde olan yavru köpeğin resmini çeken vatandaşlar , resimleri hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne gönderdi.

Harekete geçen federasyon hemen olaya müdahale etti ve yaralı köpek Samsun'da özel bir kliniğe getirildi.Acil olarak ameliyata alınan köpeğin durumunun ciddi olduğu aktarıldı. Jandarma ise bu korkunç suçu işleyen kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘PROTEZ TAKMA ŞANSIMIZ ÇOK YOK’

Yavru köpeğin durumunun kritik olduğunu aktaran Veteriner Hekim Mustafa Kana, yavru köpeğin ön bacaklarında travmatik lezyonların olduğunu söyledi. Kana, yavru köpeğin bacaklarının bir kesili aletle kesildiğini tespit ettiğini, kesilen yerde kalan kemikleri çok aktif olmadığını bu sebeple protez takmanın mümkün olmadığını vurguladı. Yavru köpeğin ameliyat sonrasında tekerlekli bir yürüteçle, arka bacaklarına yük vererek hayatına devam edecebileceğini söyledi.