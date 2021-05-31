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Samsun'da virajı alamayan genç uçurumdan yuvarlandı

Sinop’un Sarnıç Köyü’nde 24 yaşında olan Uğur Sandalcıoğlu, virajı alamayınca hakimiyetini kaybetti ve 80 m’lik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın yaşandığı yere gelen ekipler, aracıyla birlikte yuvarlanan Saldalcıoğlu’nun otomobile sıkışan cansız bedenine ulaştı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:47
Samsun'da virajı alamayan genç uçurumdan yuvarlandı
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Yaşanan kaza sonucunda çevrede bulunanların ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Kurtarma ekipleri, halatla verdikleri uzun uğraşlardan sonra uçurumdan inerek araca ulaştı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 24 yaşında olan Uğur Sandalcıoğlu isimli genci araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedeni Gerze Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler yaşanan kaza ile alakalı soruşturma yapıyor.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:47
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SamsunVirajı Alamayan Genç Uçurumdan Yuvarlandı1 ölü
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