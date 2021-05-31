Samsun'da virajı alamayan genç uçurumdan yuvarlandı

Yaşanan kaza sonucunda çevrede bulunanların ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Kurtarma ekipleri, halatla verdikleri uzun uğraşlardan sonra uçurumdan inerek araca ulaştı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 24 yaşında olan Uğur Sandalcıoğlu isimli genci araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedeni Gerze Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler yaşanan kaza ile alakalı soruşturma yapıyor.