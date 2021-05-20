Samsun'da silahlı kavga! Bilanço 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silalı kavga olayı gece saatlerinde Samsun Çarşamba'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren ve aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen M.Y. ve Ş.S.arasında gece saaterinde tartışma çıktı.
1 kişi can verdi, 2 kişi ağır yaralandı
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 yaşındaki genç S.S hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Ş.S. ile M.Y. ise ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.05.2021 10:14