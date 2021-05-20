Samsun'da silahlı kavga! Bilanço 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı silalı kavga olayı gece saatlerinde Samsun Çarşamba'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren ve aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen M.Y. ve Ş.S.arasında gece saaterinde tartışma çıktı.

1 kişi can verdi, 2 kişi ağır yaralandı

İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde büyüyünce arbede çıktı ve silahlar patladı.sonrasında taraflardan M.Y ve 50 yaşındaki Ş.S ile 23 yaşındaki oğlu S:S yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve ekipler yönlendirildi. Kavganın yaşandığı alana gelen ekipler yaralıları olay yerinde yapılan müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 yaşındaki genç S.S hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Ş.S. ile M.Y. ise ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.