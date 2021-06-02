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Samsun’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış tüm sokakları sular altında bırakırken rögar kapakları tıkandı, kanalizasyonlar taştı hayat felç oldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:00
Samsun’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Samsun’da sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Sular altında kalan şehir merkezi ana arterler göle döndü. Oluşan yoğun su bölgelerinde araçlar suda sürüklendi. Birçok cadde ve mahalle çamur ve su içerisinde kaldı. Kanalizasyonlarda taşmalar meydana geldi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yağan yağmurlar neticesinde yolda kalan araçların kurtarılması için vatandaşlar seferber olurken canla başla çalıştılar. Yağan yağmur sonrasında tıkanan rögarların açılması ve ardından suların tahliye edilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
SamsunSağanak
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