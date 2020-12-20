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Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde akşam yaşanan kan donduran olayda, serviste tedavi gören 28 yaşındaki bir hasta aynı odada tedavi gören 46 yaşındaki bir kadının uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.

20 Aralık 2020 Pazar 12:37
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü
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Kan donduran olay Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yaşandı.

İlkadım ilçesinde bulunan hastanede tedavi gören 28 yaşında olan Arife K. isimli bayan, kendisi ile aynı odada kalan ve 1 yıldır şizofreni teşhisi sebebiyle tedavi gören 46 yaşındaki Nadiye Yıldız'ı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bipolar bozukluğu hastalığı teşhisiyle tedavi gören genç kadın olayı katın temizlik görevlisine söyleyince kan donduran olay ortaya çıktı. Doktorların yapmış olduğu kontroller sonrasında Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve olay polise ihbar edildi. Hastaneye gelen polise 28 yaşındaki genç kadını gözaltına alırken, boğarak öldürdüğü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

 

Zanlı Arife K.'nin Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 20.12.2020 12:37
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Anahtar Kelimeler:
SamsunCinayet
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