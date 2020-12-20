Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran olay: Uykusunda boğarak öldürdü

Kan donduran olay Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yaşandı.
İlkadım ilçesinde bulunan hastanede tedavi gören 28 yaşında olan Arife K. isimli bayan, kendisi ile aynı odada kalan ve 1 yıldır şizofreni teşhisi sebebiyle tedavi gören 46 yaşındaki Nadiye Yıldız'ı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ
Zanlı Arife K.'nin Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.12.2020 12:37